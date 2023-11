Bando cultura, sport e sociale 2023/2024 del Comune di Fiorano

Nella giornata dell’8 novembre è stato pubblicato il bando per la richiesta di contributi economici 2024 al fine di sostenere i progetti e le iniziative di chi opera a vario titolo in ambito artistico, culturale, musicale, sportivo e sociale (in modo complementare e sussidiario rispetto ai servizi comunali). Questi progetti dovranno realizzarsi indicativamente tra dicembre 2023 e il primo semestre del 2024, con priorità alle iniziative pensate in occasione delle festività natalizie.

Il bando – facilmente rintracciabile sul sito comunale nella sezione Trasparenza-Altri Bandi e Avvisi – è rivolto a enti, associazioni, istituti, comitati, gruppi spontanei e privati, e prevede l’invio (o la consegna) della domanda entro e non oltre domenica 26 novembre 2023. Partecipare al bando è possibile solo attraverso l’apposita modulistica reperibile sul sito, con apposte data e firma.

I richiedenti sono invitati a presentare la domanda prioritariamente via mail, all’indirizzo: sport@fiorano.it, allegando fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante. È inoltre consentito consegnarla anche a mano preferibilmente previa richiesta di appuntamento, presso il Servizio Cultura (Palazzo Astoria 3° piano, Piazzetta Martiri Partigiani Fioranesi 1 – 41042 Fiorano Modenese).

Per informazioni: Ufficio Associazionismo 0536/833433 o 339/7501725; Ufficio sport sport@fiorano.it o 0536/833415 (per società sportive).