Torna Scandiano Cammina, ogni giovedì alle 14:30 dal 9 novembre

Giovedì 9 novembre riparte “Scandiano cammina”, l’iniziativa organizzata dal Comune di Scandiano in collaborazione con il CAI Scandiano che porta i cittadini alla scoperta del territorio.

Ad ogni edizione l’iniziativa si arricchisce di nuovi partecipanti attirati dall’idea di scoprire le zone più belle di Scandiano e dintorni, i punti meno conosciuti ma suggestivi del territorio. Le volontarie e i volontari del CAI individuano i percorsi, svolgono sopralluoghi settimanali e accompagnano i camminatori, insieme ai volontari del Servizio Civile, per tutto il tragitto.

“Le camminate – spontanee, gratuite e a libera partecipazione – sono uno strumento per riscoprire la vita all’aperto anche nei mesi freddi, socializzare e incorporare abitudini salutari nella vita quotidiana” ha dichiarato l’assessore allo sport Nearco Corti.

Si parte, giovedì 9 novembre con una camminata di circa due ore in direzione dell’antica corte di Figno: il percorso copre 7,2 km. Il calendario si snoderà poi su ogni giovedì di novembre e dicembre fino alla fine dell’anno, con partenza alle 14:30. Alcune delle uscite si svolgeranno fuori dal territorio scandianese, come quella di giovedì 23 novembre che toccherà Casalgrande e quella di giovedì 28 dicembre, che porterà i partecipanti a scoprire il borgo medievale di Bergogno.

Tutte le camminate partono dalla ciclopedonale del Tresinaro (dietro il Conad di Via Mazzini – passerella per Pratissolo): anche per le gite a Casalgrande e Bergogno, che verranno raggiunte in auto, il punto di ritrovo rimane lo stesso.

Per scoprire i percorsi basta cliccare sul sito web del comune di Scandiano o sulle pagine social del Comune, su cui sono pubblicati tutti i dettagli. Non serve prenotare: la partecipazione è libera e volontaria. I partecipanti dovranno solo firmare, la prima volta, una liberatoria.