Tir in fiamme sulla A1, riaperto il tratto tra Reggio Emilia e Modena nord

Alle 9 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Reggio Emilia e Modena nord verso Bologna precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante andato in fiamme al km 155 (altezza svincolo Brennero). Il tir trasportava un ingente carico carta. Le operazioni di minuto spegnimento sono ancora in corso da parte del Comando dei Vigili del fuoco di Reggio Emilia. Non si registrano feriti.

Al momento (9:30) il traffico transita su due corsie e si registrano 7 km di coda in direzione di Bologna.

Agli utenti diretti verso Bologna, si consiglia di uscire a Reggio Emilia, percorrere la SS 9 via Emilia e rientrare in A1 a Modena nord.