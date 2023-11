Reggio Emilia: cade dal balcone di casa, grave un bimbo di sei anni

Un bambino di 6 anni è caduto da un balcone al primo piano di una palazzina in via Corelli a Pieve Modolena. E’ successo stamane poco prima delle 8:00. Il piccolo è stato trasportato all’ospedale Santa Maria Nuova in codice di massima gravità. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta la Polizia di Stato la quale dovrà ricostruire quanto accaduto, al fine di valutare eventuali responsabilità.