Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 9 novembre 2023

Aumento della nuvolosità nel corso del mattino a partire da ovest con deboli piogge lungo il crinale appenninico. Dal pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad interessare gradualmente l’intero territorio regionale, risultando più intense lungo i rilievi centro-occidentali e deboli ed intermittenti sulle aree pedecollinari centro-orientali.

Temperature minime in lieve ulteriore diminuzione sul settore orientale con valori tra 5 e 7 gradi e localmente inferiori nelle aree extraurbane. Massime in diminuzione sul settore occidentale, comprese tra i 10 gradi del piacentino e i 18 gradi del riminese. Venti deboli variabili sulle pianure, sud-occidentali sui rilievi con rinforzi lungo il crinale. Mare poco mosso al mattino, mosso dal tardo pomeriggio, molto mosso in tarda serata.