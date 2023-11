Alluvione, sopralluogo a Castenaso. Dichiarazione del vicesindaco metropolitano Marco Panieri

Questa mattina a Castenaso si è tenuto un sopralluogo del Commissario straordinario per l’alluvione, Francesco Paolo Figliuolo, con i sindaci di Castenaso, Castel Guelfo e Medicina, la vicepresidente della Regione-Emilia-Romagna, Irene Priolo, e il vicesindaco metropolitano Marco Panieri. L’incontro è stato utile per fare il punto della situazione sulle emergenze e le criticità ancora presenti in questa porzione del territorio bolognese.

Il vicesindaco Panieri ha ribadito al Commissario l’importanza della collaborazione in essere, evidenziando in particolare l’ultima ordinanza pubblicata, con importanti risorse per la messa in sicurezza della rete viaria, che comprende strade provinciali, comunali, infrastrutture pedonali e ciclabili. È stata anche occasione per “rimarcare quanto sia necessaria ora un’ordinanza per famiglie e imprese, in particolare quelle agricole – ha spiegato Panieri – e su questo il Commissario ha rassicurato che la struttura è al lavoro”. Altro elemento di attenzione che si è rimarcato è quello del “personale tecnico a supporto dei piccoli comuni, delle Unioni e della Città metropolitana, per attuare in tempi rapidi gli atti prescritti dalle ordinanze – ha aggiunto Panieri – oltre alla possibilità evidenziata dal Commissario di poter utilizzare le stazioni appaltanti della struttura commissariale”.

Il vicesindaco ha inoltre constatato “insieme alla vicepresidente Priolo e al Commissario, come quanto fatto finora in somma urgenza sia stato anche testato naturalmente dal maltempo della scorsa settimana, che ha creato danni, ma in misura limitata, non avendo rotture sui corsi d’acqua coinvolti, in particolare del Santerno nell’area bolognese. Ma c’è ancora molto da fare, per questo non c’è volontà di polemizzare, ma di collaborare”.

Panieri infine ha ribadito come “la collaborazione istituzionale e operativa della Città metropolitana e dei Comuni è e sarà totale. Si sta facendo un percorso, sicuramente molto impegnativo, ma che porterà a valorizzare nuovamente i nostri territori. Ringraziamo ancora il Commissario e la sua struttura per questa collaborazione concreta e fattiva che sta portando buoni risultati”. Il vicesindaco ha chiuso specificando che “i Sindaci non hanno alcuna intenzione di polemizzare, da maggio sono in prima linea, sul campo, senza riserve, per rispondere alle tantissime necessità emerse. Per questo, nel massimo rispetto dei ruoli, la proficua e continua collaborazione è fondamentale”.