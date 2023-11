Ruba all’interno di un supermercato: 21enne denunciato a Reggio Emilia

Nella mattina di ieri, lunedì 6 novembre, personale della Squadra Volanti di Reggio Emilia è intervenuto in viale Morandi a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa di un furto effettuato in un noto supermercato.

Sul posto gli agenti notavano la presenza di un uomo, un 21enne straniero, che aveva varcato le casse del supermercato con una busta di merce non pagata per un valore complessivo di circa 150 euro.

L’uomo, aggirandosi per le corsie del supermercato con fare furtivo, aveva insospettito gli addetti alla vigilanza che, dopo aver compreso le intenzioni del giovane, avevano immediatamente avvertito gli operatori della Polizia di Stato.

Al termine di tutti gli accertamenti del caso, il 21enne è stato deferito in stato di libertà per il reato di furto aggravato mentre la merce asportata è stata immediatamente restituita agli aventi diritto in quanto interamente rivendibile.