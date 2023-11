Inaugurata a Fabbrico la “nuova auto” destinata al trasporto anziani

Momento emozionante a Fabbrico, domenica 5 novembre in occasione della Festa di San Martino quando è stata inaugurata dal Gruppo di Volontariato Primavera e dal Comune di Fabbrico la nuova auto destinata al trasporto degli anziani e delle persone in difficoltà presso i presidi sanitari e gli ambulatori della Regione e fuori regione.

L’auto dotata di tutte le caratteristiche per il trasporto degli ausili e delle carrozzine di cui spesso le persone trasportate hanno bisogno, è stata donata al Comune di Fabbrico, dal Sig, Mazzali Fabio e data in uso al Gruppo di Volontariato Primavera per il servizio trasporti.

Un gesto di affetto per la comunità di Fabbrico e di riconoscimento al Gruppo Primavera per il prezioso servizio svolto. Solo nell’anno 2022 sono stati effettuati 344 viaggi per 15.000 Km. Quasi come, ha detto il Presidente Vezzani, attraversare l’Italia da Bolzano a Agrigento per 10 volte.

Il Sig, Mazzali non è nuovo a tale gesto generoso. Questa è la seconda auto che lui ha donato al Comune di Fabbrico.

Il Sindaco Roberto Ferrari e il Presidente del gruppo Primavera Ermes Vezzani hanno ringraziato la famiglia Mazzali che con generosità e altruismo ha voluto ancora una volta lasciare un segno importante nella comunità. Un dono al Comune ma soprattutto un regalo che Mazzali ha fatto a tutti i cittadini e in particolare ai più fragili e a chi ha più bisogno di essere sostenuto.