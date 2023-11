Giovedì a Reggio Emilia open day dedicato al rilascio delle carte di identità elettroniche

Giovedì 9 novembre 2023, presso la sede centrale dell’ufficio Anagrafe di Reggio Emilia (via Toschi 27), è in programma un open day dedicato al rilascio delle carte di identità elettroniche (Cie). Per tutta la giornata, dalle 8 alle 20 – su prenotazione – tutti gli sportelli saranno dedicati al rilascio del documento d’identità.

Sono previste due modalità di prenotazione. A partire dalle ore 10 di sabato 4 novembre e fino a esaurimento posti, ci si potrà collegare alla pagina https://www.comune.re.it/servizi/anagrafe-e-stato-civile/calendario-appuntamenti-anagrafe utilizzando le proprie credenziale Spid/Cie oppure senza registrazione, inserendo le proprie generalità, il codice fiscale, un numero di cellulare e l’indirizzo email.

Da lunedì 6 novembre e fino a esaurimento posti, invece, sarà possibile prenotarsi telefonicamente al numero 0522/585958: il call center sarà attivo lunedì, martedì, mercoledì dalle 8 alle 13.30, nonché il martedì pomeriggio dalle 14.45 alle 17.45.

Tutte le informazioni sulla Cie e sui documenti da portare in Anagrafe sono contenute sul sito internet del Comune di Reggio Emilia, all’indirizzo: https://www.comune.re.it/servizi/anagrafe-e-stato-civile/carta-di-identita-elettronica-cie