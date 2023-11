Bologna: scende dall’auto nel buio, travolta da un furgoncino muore una 19enne

Una ragazza di 19 anni è morta in un incidente avvenuto ieri sera intorno alle 20:00 lungo la Bazzanese, all’altezza di Zola Predosa. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la vettura sulla quale viaggiava la ragazza assieme al padre e alla sorella di 11 anni, si è fermata perché rimasta senza carburante, in un tratto buio nei pressi dell’uscita 7. Quando la giovane ed il padre sono scesi dal mezzo, la 19enne è stata investita da un camioncino che sopraggiungeva dalla stessa direzione di marcia.

La ragazza è deceduta sul colpo, il padre 53enne è rimasto ferito lievemente, così come il conducente del camioncino. La ragazzina di 11 anni che era in macchina è stata portata in ospedale per accertamenti ma subito dimessa. Sul luogo dell’incidente, sono intervenuti i Carabinieri di Borgo Panigale per svolgere i necessari accertamenti e il personale del 118 con tre ambulanze.