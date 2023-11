Reggio Emilia, scontro tra autobus: nove feriti alla caserma Zucchi

Una dozzina di persone, tra le quali diversi ragazzini, sono rimaste ferite stamane intorno alle 7:30 a Reggio Emilia, in uno scontro tra due autobus presso la caserma Zucchi. Nella collisione, presumibilmente riconducibile ad un errore di manovra di uno dei conducenti e che ha coinvolto anche un pedone, sono nove le persone rimaste ferite, fortunatamente in modo lieve. A parte tre donne, i contusi sono sei ragazzi tra i 6 ed i 16 anni. Tutti e nove i feriti sono stati trasportati con le ambulanze all’Ospedale di Reggio Emilia per i controlli del caso. Sul posto, oltre ai sanitari, la Polizia Locale.