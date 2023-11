In un’ora al BLA con Simenon: ultimo appuntamento gratuito tenuto da docenti

box libri BLAArriva la quarta tappa della rassegna “In un’ora al Bla”, programma di incontri sulla letteratura proposto dal Comune fioranese in collaborazione con l’Associazione Lumen. Quattro date dedicate a protagonisti di libri, grandi autrici e autori, misteri e avventure. La trama degli incontri, della durata di un’ora, è intessuta da docenti universitari che a competenza e passione aggiungono una lettura originale sul tema.

“Georges Simenon, Maigret e oltre” è il titolo di questo ultimo appuntamento previsto venerdì 10 novembre sempre alle ore 18.30 in compagnia della professoressa Licia Reggiani dell’Università di Bologna.

Con quel fascino francese, un po’ bohémien, cappotto e cappello, è impossibile non riconoscere Maigret, che del “padre” ha certamente ereditato ben più di una pipa. Georges Simenon non è naturalmente solo l’inventore del popolare commissario, è anche autore dei celebri romans durs che spiccano in una produzione che supera le 450 opere di narrativa, i 117 romanzi di altro genere, i 37 pseudonimi e gli infiniti articoli.

A parlarcene sarà Licia Reggiani, professoressa associata di Lingua e Traduzione francese presso il Dipartimento di Filologia classica e Italianistica dell’Unibo. Si occupa di traduzione, immaginario linguistico e francofonia.

Tutti gli incontri sono gratuiti – ingresso libero fino a esaurimento posti – e si tengono al Bla, Biblioteca Ludoteca Archivio di Fiorano Modenese. Per info: tel 0536 833403 – mail biblioteca@fiorano.it.