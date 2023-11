Controlli e denunce dei Carabinieri nel fine settimana

Nel weekend i Carabinieri hanno intensificato le attività di controllo del territorio pianificate in ambito provinciale, ponendo particolare attenzione ai cosiddetti reati “predatori” ed a quelli pertinenti il Codice della Strada.

I militari della Stazione di Maranello hanno proceduto al controllo di un conducente che,

sottoposto all’esame dell’alcol test, ha rivelato un tasso alcolemico oltre il limite consentito,

cosa che ha comportato nei suoi confronti il ritiro del documento di guida per la successiva

sospensione e la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per la

guida in stato di ebbrezza alcolica.

I Carabinieri di Formigine hanno individuato, dopo una breve attività di indagine basata su

analisi di telecamere comunali e assunzione di informazioni testimoniali, l’autore di più

furti su autovettura avvenuti in quel centro nello scorso mese di settembre.

L’indagato, che è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato e continuato,

prendeva di mira le autovetture lasciate in sosta sulla pubblica via, depredandole delle cose

lasciate al loro interno.

Sempre a Formigine quei Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Modena un

individuo che, fermato per un controllo stradale, veniva trovato in possesso di sostanza

stupefacente per uso personale.

I Carabinieri della Tenenza di Vignola intervenivano su richiesta di un cittadino che,

trovandosi in giro in quel centro cittadino, notava una persona circolare tranquillamente a

bordo della bicicletta di valore a lui rubata un mese prima.

La persona fermata si rivelava estranea al furto, dando prova di aver acquistato la bicicletta

qualche tempo prima da altro individuo che, dopo una breve serie di accertamenti, veniva

identificato dagli operanti: costui non era in possesso di alcun titolo che legittimasse la

proprietà della bicicletta, pertanto si procedeva nei suoi confronti a trasmettere una

denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per il reato di

ricettazione.

La bicicletta veniva pertanto restituita all’avente diritto.

A San Felice sul Panaro, i Carabinieri di della Compagnia di Carpi attuavano un dispositivo rinforzato di posti di controllo alla circolazione stradale, nel corso del quale venivano controllati 21 veicoli e identificate 37 persone. Nell’ambito del dispositivo è stato

sottoposto a ispezione un esercizio pubblico.