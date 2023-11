Controlli anti droga e anti alcol della Polizia di Stato di Modena nella notte di sabato

La costante vigilanza ed il monitoraggio del traffico veicolare, impegna le pattuglie della Polizia Stradale sia nella verifica del rispetto delle norme comportamentali definite dal Codice della Strada, che al controllo e al possesso dei requisiti psicofisici ed abilitativi richiesti ai conducenti dei veicoli.

In tale ottica, la Polizia Stradale di Modena ha effettuato nella notte tra sabato e domenica scorsi, un servizio di controllo in ambito cittadino finalizzato ad accertare le condizioni psicofisiche dei conducenti ed in particolare l’eventuale uso di alcol e sostanze stupefacenti o psicotrope.

Le pattuglie della Polizia Stradale coordinate dal Commissario, hanno controllato complessivamente 20 veicoli ed identificato 25 persone. I conducenti sono stati sottoposti ad alcoltest ed allo screening preliminare specifico finalizzato alla ricerca di sostanze stupefacenti.

Nella circostanza, sono stati individuati due conducenti italiani, un uomo ed una donna rispettivamente di 41 e 33 anni, in evidente stato di ebbrezza dovuta all’assunzione di alcol con tassi alcolemici pari a tre volte il limite imposto dalla legge. Entrambi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per aver guidato in stato d’ebbrezza alcolica violando l’art.186/2° del C.d.S. con il conseguente ritiro delle patenti ai fini della sospensione.

Nei confronti dell’uomo si è proceduto inoltre alla denuncia di cui all’art.187/8 del C.d.S. per essersi rifiutato di sottoporsi al test antidroga. Nell’ambito dei controlli serali, sono state inoltre elevate 12 contravvenzioni in violazione alle norme di comportamento del Codice della Strada.