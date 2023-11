Consiglio comunale del 7 novembre al castello di Formigine

Si terrà martedì 7 novembre la prossima seduta del consiglio comunale di Formigine presso le sale del castello di Piazza Calcagnini. All’attenzione dei consiglieri quattro proposte di deliberazione. Le prime due di natura urbanistica: una sull’immobile denominato “Cà Longa” in via Giardini a Casinalbo, e la seguente sulla variante numero uno al piano urbanistico attuativo “Piazza Kennedy” a Magreta.

Seguirà poi l’esame di due proposte di regolamenti, sul tema dell’affidamento e gestione degli impianti sportivi comunali, e sul regolamento per “l’assegnazione di contributi agli enti esponenziali delle confessioni religiose derivanti da oneri di urbanizzazione secondaria”. Si inizia alle 20.30 e come di consueto sarà disponibile la trasmissione in diretta streaming grazie al sistema audio-video in alta definizione sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.