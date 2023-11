Carpi: il 9 celebrazione “Giornata della Libertà” e del 60° di “I have a dream”

Giovedì 9 novembre, “Giornata della Libertà” istituita dal Parlamento italiano nel 2005), l’Amministrazione comunale organizza una cerimonia pubblica nel 34°anniversario dall’apertura delle frontiere fra il settore sovietico e i settori occidentali di Berlino, episodio passato alla storia come “caduta del Muro di Berlino” (effettivamente smantellato l’anno dopo).

L’appuntamento è alle 12:00 nel parco “Sandro Pertini” (via Bollitora), presso il monumento dedicato al “Muro” dal maestro Adolfo Lugli.

Interverranno il Sindaco Alberto Bellelli e il Presidente del Consiglio Comunale Carlo Alberto Fontanesi. La cittadinanza è invitata a partecipare.

******

“1963-2023 I have a Dream: non solo numeri” è la rassegna proposta dalla Biblioteca “Loria” e l’Istituto Storico di Modena nel 60° anniversario del “Discorso del Lincoln Memorial”, quello tenuto da Martin Luther King a Washington il 28 agosto 1963, al termine della “Marcia per il lavoro e la libertà” che radunò nella Capitale oltre 250.000 manifestanti accorsi per affermare i diritti civile delle minoranze afroamericane negli Usa.

Il ciclo dedicato a quell’iconico momento offrirà spunti di riflessione su alcune forme della cultura afroamericana statunitense, sulla presenza del razzismo, degli stereotipi etnici nella storia dell’Italia repubblicana e sulla conoscenza del nostro passato coloniale.

Tre gli incontri in programma, tutti ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti nell’auditorium della “Loria”: si comincia posdomani, mercoledì 8 novembre con la proiezione del docufilm “Stonebreakers” di Valerio Ciriaci (2022), menzione speciale miglior documentario al “Festival dei popoli 2022”. Seguirà una conversazione con il regista e il produttore Isaak Liptzin, coordinata da Metella Montanari dell’Istituto storico di Modena.

Mercoledì 15 novembre è in programma un incontro con Silvana Patriarca la saggista e docente di Storia europea contemporanea alla Fordham University di New York, che dialogherà con Giuliano Alberani di Unimore sul tema “Il colore della Repubblica. Figli della guerra e razzismo nell’Italia postfascista”. Terzo e ultimo appuntamento mercoledì 22 con lo scrittore Carlo Lucarelli che dialogherà con Chiara Lusuardi dell’Istituto Storico di Modena su “Bell’abissina. Un’indagine del commissario Marino”.

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 21.