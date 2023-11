Calcio: Torino vince col Sassuolo 2 a 1

Lo aveva detto in conferenza stampa Alessio Dionisi che per fare bene a Torino sarebbe servito molto di più che le qualità che già conosciamo. La determinazione che l’allenatore toscano ha invocato in vigilia non si è vista.

Siamo di fronte ad un Sassuolo che non vince dalla sfida contro l’Inter e che nonostante il passaggio del turno in coppa Italia fatica a imporsi nei novanta minuti.

I padroni di casa sono passati in vantaggio con Sanabria al 5’ e la partita già nel primo quarto d’ora è sembrata una montagna da scalare.

Una disattenzione difensiva dei granata ha permesso ai neroverdi di pareggiare al 18’ grazie ad un assist di Domenico Berardi e una gran bella conclusione di Torstved, di sinistro dal limite dell’area.

I padroni di casa con tanto di contestazione della curva in casa,entrata con 15’ di ritardo insistono per tutto il resto del primo tempo.

Alla ripresa ci pensa Nicola Vlašić al 68’ a riprendersi il vantaggio per il Torino che vince per la seconda partita consecutiva dopo il Lecce.

In casa neroverde inizia a essere un caso quello di una squadra che ha saputo battere Juventus e Inter ma che non riesce a ripetersi in partite teoricamente più alla portata.

Tra soli tre giorni come capita spesso in questo denso campionato si torna in campo contro la Salernitana e sarà determinante ritrovare il risultato migliore.

Claudio Corrado