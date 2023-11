Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 6 novembre 2023

Cielo in prevalenza sereno salvo presenza di nubi basse al mattino sulla pianura centrale e lungo la fascia di crinale. Nel pomeriggio sereno in pianura mentre lungo la fascia di crinale saranno ancora possibili deboli precipitazioni. Dalla sera aumento della nuvolosità per nubi alte sulla Romagna.

Temperature senza variazioni di rilievo: minime tra 7 gradi ad ovest e 12/16 gradi lungo la costa; massime tra 16 e 21 gradi. Venti deboli variabili in pianura, deboli sud-occidentali sui rilievi della Romagna, moderati lungo le zone di crinale. Mare mosso tendente a poco mosso.

(Arpae)