Dionisi prima di Torino – Sassuolo

“La prossima sfida sarà tra due squadre con identità diversa ma che vogliono fare un campionato positivo. Quella di domani sarà di certo una partita difficile” ha dichiarato Alessio Dionisi alla consueta conferenza stampa di vigilia.

“Solo le nostre qualità non basteranno per fare una buona gara contro il Torino, servirà di più in quanto avremo davanti una squadra che ci ha sempre reso la vita difficile per idea di gioco e qualità dei singoli. Sono una squadra ostica che si è rinforzata in questa ultima stagione”, ha poi aggiunto l’allenatore neroverde.

“Domani molto dipenderà da noi e dalla determinazione che metteremo in campo contro una squadra come loro, perché solo le nostre qualità non basteranno per fare una partita importante contro il Torino. Come atteggiamento domani, mi aspetto il massimo da noi”.

Alla domanda da parte di una collega su eventuali danni o assenze a seguito della lunga sfida di coppa di due giorni fa contro lo Spezia, l’allenatore toscano ha così risposto: “Dopo la partita per il secondo turno di Coppa Italia, qualcuno ha registrato un po di affaticamento in più ma il gruppo si è allenato tutto e questo fa ben sperare”.

