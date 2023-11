Legge Finanziaria, sciopero nazionale il 17 novembre. Si ferma anche il Tpl

Per contrastare le politiche scellerate del Governo in materia di pensioni, sanità, trasporti ed altro il sindacato Filt Cgil Modena aderisce allo sciopero generale nazionale indetto dalle confederazioni di Cgil e Uil per il prossimo 17 novembre che interessa i lavoratori di trasporto-logistica, tutto il pubblico impiego e la conoscenza (scuola-università).

Lo sciopero sarà della durata di 8 ore e per quanto concerne il settore del Traporto Pubblico Locale (Tpl) avrà le seguenti modalità nel rispetto delle fasce di garanzia ( legge 146/1990).

Per il servizio urbano l’astensione dal lavoro avverrà dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 17 alle 21.30.

Per quanto concerne il servizio extra urbano sarà articolato dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 21.

Per i lavoratori degli impianti fissi e gli amministrativi sciopero di 8 ore dell’intera prestazione lavorativa.