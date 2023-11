Giornata delle Forze Armate: a Reggio Emilia una vetrina per celebrare l’Arma dei carabinieri

Salvo d’Acquisto Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”: ricorrendo quest’anno l’80° anniversario del sacrificio del Vicebrigadiere, è questo è il tema proposto dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Emilia nella vetrina allestita in occasione della celebrazione del 4 Novembre ovvero la Festa delle Forze Armate, che vedrà tutti i capoluoghi di provincia italiani approntare una vetrina intitolata “4 Novembre 2023 – Arma dei carabinieri – Giornata delle Forze Armate” che unisce immagini, uniformi e oggettistica dell’Arma in un contesto armonicamente integrato con il tricolore, nato proprio nel capoluogo reggiano. A Reggio la vetrina è stata allestita presso la libreria Coop all’Arco in via Emilia Santo Stefano 3.

Al centro della vetrina campeggia un drappo rosso su cui è posata la Feluca ovvero il copricapo integrante la grande uniforme degli ufficiali dei Carabinieri adottata nel 1864 in sostituzione del cappello portato originariamente dagli stessi ufficiali. Feluca costituito dalla lucerna completa di pennacchio rosso e blu, ovvero i colori dell’Arma, la fiamma simbolo dell’Arma dei Carabinieri e un mezzo busto di un carabiniere in uniforme storica. Ai lati sulla dx è presente la sagoma in legno di un carabiniere in uniforme storica a rappresentare la continuità tra il passato ed il presente che unisce nei secoli l’Arma alle istituzioni mentre dall’altra parte trova collocazione la bandiera italiana che ha trovato i suoi natali proprio a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797. Negli appositi scaffali ricavati ai lati si trovano: a sx partendo dall’alto il calendario dell’Arma dei carabinieri del 2023 unitamente a due libri storici, alcune copie della rivista del Carabiniere e alcuni libri che delineano la storia letteraria dell’Arma dei Carabinieri. Negli scafali sulla destra dall’alto i volti dei carabinieri morti nell’attentato di Nassirya in Iraq e sotto alcuni libri cult della storia dell’Arma dei Carabinieri e infine un quadro in cui è ritratto il vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo d’Acquisto. Quest’anno quindi ricorrendo gli 80 anni dal sacrificio del Vicebrigadiere, Medaglia d’Oro al Valor Militare, Salvo D’Acquisto, i Carabinieri reggiani, con l’allestimento della vetrina, hanno voluto omaggiare la figura eroica del sottufficiale in ricordo del 23 settembre 1943. Giorno in cui il sottufficiale, all’epoca dei fatti 23enne, in servizio presso la Stazione Carabinieri di Torrimpietra, sacrificò la propria vita accusandosi senza alcuna colpa di un attentato commesso qualche giorno prima contro l’esercito tedesco, salvando con il suo gesto la vita di 22 civili innocenti.