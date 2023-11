Giancarla Moscattini presidente del Forum delle Associazioni di Fiorano Modenese

Giancarla Moscattini del Comitato Fiorano in Festa è la nuova presidente del Forum delle Associazioni del Comune di Fiorano Modenese. Resterà in carica per tre anni. E’ stata eletta durante la seduta del 3 ottobre 2023 dai rappresentanti delle associazioni presenti.

La neo presidente ha scelto quali vice presidenti: Tina De Falco (associazione Inarte) presidente uscente e Luigi Boni (parrocchia di Fiorano).

Il Forum da anni raggruppa le numerose associazioni no profit presenti sul territorio di Fiorano Modenese, al fine di valorizzare la loro partecipazione alle attività dell’amministrazione, riconoscendone l’importanza per la vita della comunità.

Giancarla Moscattini, di professione avvocato, con il Comitato Fiorano in Festa collabora da diversi anni con il Comune nell’organizzazione di eventi di vario genere, specie in occasione del Sempre Maggio Fioranese. Inoltre gestisce il Centro Culturale di Via Vittorio Veneto, spazio polifunzionale che offre rassegne culturali che spaziano dalla musica, all’arte, alla storia.

Alla nuova presidente del Forum delle Associazioni vanno gli auguri di buon lavoro da parte dell’Amministrazione comunale di Fiorano Modenese.