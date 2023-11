Domani a Guastalla saranno presentate le Mappe di comunità dell’osservatorio del paesaggio Bassa reggiana

Domani, sabato 4 novembre alle ore 10.00 presso Palazzo Ducale a Guastalla si terrà l’incontro finale del percorso partecipativo delle Mappe di comunità dell’Unione Bassa Reggiana. Durante l’evento saranno presentati gli elementi identitari della Bassa Reggiana descritti e rappresentati dai cittadini: linguaggi dialettali, toponimi, ricette di una volta, paesaggio, corsi d’acqua, siepi e alberi, percorsi, tracciati storici, pietre di inciampo, edicole, memoria intergenerazionale, i luoghi del cuore, luoghi abbandonati, trasformati e tanto altro.

I Comuni dell’Unione invitano i cittadini a partecipare all’evento e a raccontare che cosa rappresenta per loro il territorio, la storia e la comunità dei territori dell’Unione Bassa Reggiana.

Programma della mattinata

sabato 4 novembre Palazzo Ducale Guastalla

Ore 10.00 | Registrazione partecipanti

Ore 10.10 | Saluti della Presidente dell’Unione – Camilla Verona

Ore 10.20 | Saluti della Presidente dell’Osservatorio del Paesaggio Bassa Reggiana – Chiara Lanzoni

Ore 10.30 | Saluti della Referente Rete Osservatori RER – Laura Punzo

Ore 10.45 | Avvio laboratori Ore 12.30 | Restituzione e conclusioni

Ore 12.45 | Buffet e saluti

Processo Partecipativo – Mappe Di Comunità

L’Osservatorio del Paesaggio Bassa Reggiana ha avviato, grazie ad un Accordo con la Regione Emilia-Romagna, un progetto di partecipazione per realizzare delle Mappe di Comunità, con i seguenti obiettivi:

sensibilizzare la comunità sui temi dello sviluppo sostenibile e dei cambiamenti climatici rispetto ad un’ottica di area vasta che coinvolge allo stesso modo tutti gli otto comuni dell’Unione Bassa Reggiana;

sostenere un approccio orientato a implementare la resilienza della comunità locale;

promuovere la valorizzazione socio-economica del territorio a partire dalla creazione di nuove opportunità per gli imprenditori locali e i giovani in relazione alle zone di transizione dell’area Mab Unesco;

generare un processo di crescita, innovazione e vivibilità anche grazie al coinvolgimento di realtà sociali e della cittadinanza rispetto la condivisione sui beni comuni, storici e identitari;

valorizzare lo scambio e il confronto con la comunità favorendo lo scambio generazionale, l’interazione tra diverse culture e l’arricchimento tramite il confronto di punti di vista differenti.

Cos’è una mappa di comunità?

La mappa di comunità è uno strumento per rappresentare gli elementi identitari del territorio e della comunità (materiali e immateriali) in cui ogni abitante riconosce l’Unione Bassa Reggiana. Ogni cittadino porta con sé diversi ricordi, valori, luoghi, storie e la mappa di comunità le raccoglie per valorizzarle e tramandarle. L’Unione Bassa Reggiana aderisce alla rete degli Osservatori Locali per il Paesaggio dell’Emilia-Romagna, e grazie alla sottoscrizione di un accordo con la stessa Regione ha attivato il progetto “Mappe di comunità”.

Chiunque può diventare membro del Comitato

L’Osservatorio ha aperto una manifestazione di interessi per cittadini interessati a diventare membri del Comitato di Gestione, in particolare, insegnanti, studenti, associazioni, enti che potranno dare la propria disponibilità per partecipare attivamente alle attività e ai progetti proposti. La partecipazione all’Osservatorio è volontaria e ognuno può contribuire in base alla propria disponibilità, non è necessario avere conoscenze specifiche, è sufficiente amare il proprio territorio. Chi è interessato può scriver a osservatoriopaesaggio@bassareggiana.it.