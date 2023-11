Bonus anti intrusione 2023: a Mirandola 52 domande pervenute in soli 20 giorni

Alla chiusura dell’arco temporale previsto per la presentazione delle domande inerenti alla possibilità di accedere al contributo – proposto dall’Amministrazione e rivolto ai privati – per “l’Installazione sistemi antintrusione in abitazioni private“, il Comune di Mirandola informa che sono pervenute 53 domande, una sola delle quali risultata non accoglibile, per un totale complessivo di 52 richieste “ammissibili”. Tutte le richieste valide saranno verificate in questi giorni e, se provviste di tutti i requisiti necessari, riceveranno in tempi celeri informazioni e coordinate in merito all’erogazione della cifra richiesta ed ottenuta. Raggiunta quindi, in soli venti giorni, il massimo delle richieste possibili da poter erogare con i 50.000€ previsti dal bando.

“Le 52 domande in soli venti giorni di apertura delle candidature confermano il forte apprezzamento dei cittadini nei confronti di un supporto pensato e voluto dall’Amministrazione al fine di rafforzare i sistemi di sicurezza – commenta l’Assessore Roberto Lodi – In attesa dei dati di adesione provenienti dal parallelo bonus dedicato ai commercianti ed alle attività private, Mirandola si conferma in prima linea per la tutela della sicurezza del proprio territorio di competenza”.