Aggiornamenti in merito alle chiusure previste su Tangenziale di Bologna, A1, A13 e A14

Sulla Tangenziale di Bologna, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra lo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese e lo svincolo 6 Castelmaggiore, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, prevista dalle 22:00 di questa sera venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 novembre.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di sanato 4 alle 6:00 di domenica 5 novembre. Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro, in entrata verso Casalecchio/A1 e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. Si precisa che rimarrà regolarmente percorribile il ramo di svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale, in direzione di Casalecchio/A1.

In alternativa, si consiglia: per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 7bis SS64 Ferrarese, percorrere la viabilità ordinaria: SS64, via Aposazza, via Lipparini, via Stendhal e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 6 Castelmaggiore; per la chiusura dello svincolo 7 in entrata verso Casalecchio/A1: svincolo 6 Castelmaggiore.

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22:00 di venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 novembre: sarà chiuso lo svincolo 8 Fiera, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo 7bis SS64 Ferrarese o allo svincolo 9 San Donato.

Dalle 22:00 di sabato 4 alle 6:00 di martedì 7 novembre, in modalità continuativa: saranno chiusi gli svincoli 7 Bologna Centro e 7 bis SS64 Ferrarese, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo 6 Castelmaggiore o allo svincolo 8 Fiera.

******

Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Località Aglio (km 32+966) e Firenzuola Mugello (km 27+960) verso Bologna, prevista dalle 22:00 di questa sera venerdì 3 alle 7:00 di sabato 4 novembre. Di conseguenza, nella stessa notte sarà regolarmente aperta l’area di servizio Aglio est, situata all’interno del suddetto tratto.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -nelle tre notti di lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 novembre, con orario 21:00-6:00: sarà chiusa l’area di servizio Cantagallo ovest, situata nel tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi, verso Firenze; -nelle due notti di martedì 7 e mercoledì 8 novembre, con orario 21:00-6:00: sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi nord, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Sasso Marconi sulla stessa A1, di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio o di Bologna Borgo Panigale sulla A14 Bologna-Taranto.

******

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica, dalle 22:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, verso Bologna. L’area di servizio Castel Bentivoglio ovest, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: Via Chiavicone, SS64 Porrettana, SP3 Via Guglielmo Marconi e rientrare sulla A13 alla stazione di Bologna Interporto.

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di sabato 4 alle 6:00 di domenica 5 novembre, sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Altedo o di Bologna Arcoveggio.

******

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e l’allacciamento con la A13 Bologna-Padova, verso la A1 Milano-Napoli. Di conseguenza, la stazione di Bologna Fiera sarà chiusa in entrata verso la A1 e in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa, si consiglia: -per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A13 attraverso la stazione di Bologna Arcoveggio; -per la chiusura dell’entrata della stazione di Bologna Fiera verso la A1: Bologna Arcoveggio.

******

Sulla Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 6 e martedì 7 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo e Bagnacavallo verso Ravenna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lugo, seguire la viabilità ordinaria: Via Madonna di Genova, Via Antonio Gramsci, Via Giovanni Pascoli Via Salara, SP8 e rientrare sulla Diramazione allo svincolo di Bagnacavallo.