Un nuovo scuolabus per gli studenti di Concordia

È stato consegnato al Comune di Concordia un nuovo scuolabus destinato al trasporto scolastico dei bambini della scuola dell’infanzia e degli alunni della scuola primaria e secondaria. Il mezzo entrerà in servizio a metà novembre.

Il veicolo è alimentato a metano per ridurre al minimo l’impatto ambientale degli spostamenti e conta 42 posti a sedere tutti dotati di cintura di sicurezza: 38 destinati agli studenti, 3 agli accompagnatori e uno riservato all’autista. L’impianto di aerazione dello scuolabus è dotato di un sistema di sanificazione dell’aria.

L’acquisto è stato effettuato dall’Unione dei Comuni per una spesa di 150mila euro finanziata dal Comune di Concordia, che con questo mezzo ha completamente rinnovato la flotta dei tre scuolabus. Uno dei tre mezzi è anche dotato di una pedana apposita per il sollevamento di una sedia a rotelle per l’accesso di studenti con difficoltà motorie, e potrà essere utilizzato anche da altri comuni dell’Unione che non hanno un veicolo di questa tipologia per uscite didattiche o gite.

“Dopo gli acquisti del 2020 e 2021, con questo terzo veicolo abbiamo raggiunto l’obiettivo di qualificare il trasporto scolastico con veicoli moderni, sicuri e a basso impatto ambientale, a disposizione di un servizio di qualità e interamente a gestione diretta dell’ente – afferma l’assessora all’istruzione Marika Menozzi – Nel corso del mandato abbiamo destinato alla sostituzione dei tre scuolabus 400mila €, una scelta politica che conferma l’attenzione che questa amministrazione ha sempre dedicato al miglioramento e alla qualificazione del sistema scolastico locale”.