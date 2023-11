Tornano a Casalgrande gli appuntamenti con ‘Insieme si cresce’ e ‘Noi contro le mafie’

‘INSIEME SI CRESCE’

Torna ‘Insieme si cresce’, il corso formativo sui temi dello sport iniziato lo scorso gennaio, e lo fa con un ospite d’eccezione, da sempre a servizio dello sport e della formazione. L‘amministrazione di Casalgrande è orgogliosa di accogliere, lunedì 6 novembre alle ore 19.30 presso la sala espositiva G.Strada, il dott. Roberto Ghiretti, presidente di SG Plus, che in questa occasione ci parlerà di come è cambiato il modo di fare sport tra i giovani.

Un momento importante per ragionare insieme su quelle che potranno essere le dinamiche che determineranno l’attività sportiva nei prossimi anni.

“Il Dottor Roberto Ghiretti – afferma l’assessore allo sport Valeria Amarossi – sarà di nuovo insieme a noi per parlarci di generazione Z e degli effetti che la pandemia ha avuto sulle nuove generazioni e sul nuovo modo di fare sport. Sarà una serata interessante per capire come si è evoluto il mondo sportivo. Una occasione da non perdere! Vi aspettiamo!”.

NOI CONTRO LE MAFIE – ETICA CIVICA, GIOVANI E SOCIETA’

Si terrà giovedì 9 novembre alle ore 21 in Sala Espositiva Gino Strada, l’incontro dal titolo “Etica Civica, giovani e società”, una riflessione su società in cambiamento e disagio giovanile. Il professor Giuseppe Savagnone, editorialista e scrittore, dialogherà con Jacopo Della Porta, giornalista della Gazzetta di Reggio.

Noicontrolemafie è un percorso di legalità e cittadinanza della Provincia a cui il Comune di Casalgrande aderisce ogni anno partecipando all’organizzazione di eventi e incontri specifici, con l’obiettivo di diffondere la cultura antimafia sul territorio.

Giuseppe Savagnone ha insegnato per 41 anni Storia e Filosofia nei licei statali. Dopo essere stato per 29 anni direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale della cultura di Palermo, oggi ne cura il sito «www.tuttavia.eu, su cui pubblica settimanalmente un editoriale nella rubrica “Chiaroscuri”. Pubblica su diversi quotidiani e periodici ed è spesso invitato come relatore in convegni sia ecclesiali che laici in varie città italiane. Ha pubblicato diversi libri, l’ultimo dei quali è ‘Cercatori di senso’, Edizioni Dehoniane, Bologna 2018.

Il libro ‘Cercatori di senso’ è soprattutto dedicato a una riflessione sul termine “libertà”, uno di quelli in cu i giovani oggi trovano un punto di riferimento indiscutibile. In realtà esso può avere diversi significati. Quello che oggi è più comune – e a cui ci si riferisce per rivendicare la propria libertà – si può riassumere nel concetto di autonomia. Ma l’essere liberati dai condizionamenti esterni (“libertà-da”) non vale a nulla se non si è capaci poi di fare delle scelte (“libertà-di”); e allo stesso modo, libertà ha un significato solo se si ha qualcosa che vale la pena di scegliere (“libertà-per”). Questi in sintesi, alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso della serata.