Sabato, alla biblioteca di Campogalliano: “Coccole di parole, Carezze di voce” narrazioni per i bimbi più piccoli

Anche quest’anno arriva “Nati per leggere” il ricco calendario di proposte per tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario territoriale. A Campogalliano, presso la biblioteca comunale Edmondo Berselli, le narrazioni per i bimbi più piccoli, si intitola “Coccole di parole, Carezze di voce” ed inizia sabato 4 novembre con “Giro giro tondo” racconto con Saula Cicarilli, alle ore 10 per i bambini 6-24 mesi e alle ore 11 per bambini 3-6 anni.

Il ciclo proseguirà poi sabato 18 novembre con “Storie piccole… in biblioteca” a cura dei volontari NPL, alle ore 10 per bambini 3-6 anni e si concluderà sabato 25 novembre con “Baci, abbracci e altre dolcezze”, appuntamento con Officine Duende, alle 10 per bambini 6-24 mesi e alle ore 11 per quelli 3-6 anni.

Tutta l’attività è gratuita e su prenotazione presso la Biblioteca telefonando al numero 059.526176 o scrivendo all’indirizzo mail biblioteca@comune.campogalliano.mo.it