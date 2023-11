Maranello: la fisica Gabriella Greison racconta Italo Calvino

Gabriella Greison parla di Italo Calvino. Fisica, scrittrice, attrice teatrale, drammaturga, divulgatrice scientifica e conduttrice televisiva italiana, curatrice del blog “Greison Anatomy”, Gabriella Greison è ospite alla Biblioteca Mabic di Maranello per parlare del concetto di “esattezza” secondo Italo Calvino, autore la cui opera ha spesso toccato i confini della scienza.

Sabato 4 novembre alle ore 17 appuntamento al Mabic di Maranello con le “lezioni emliane” dedicate alle “Lezioni americane” di Italo Calvino: un ciclo di lezioni in cui autrici e autori di spicco del nostro tempo riprendono i temi di Calvino e li affrontano con lo sguardo di chi ha raccolto, o a volte anche sfidato, la loro eredità.

Gabriella Greison è direttrice del primo Festival della Fisica in Italia, si occupa di divulgazione scientifica per diversi programmi radiofonici nazionali, programmi televisivi, e podcast, ha condotto ed è ospite di programmi di approfondimento scientifico.

Ingresso gratuito, info: biblio.maranello@comune.maranello.mo.it 0536 240028.