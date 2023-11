I carabinieri reggiani commemorano i defunti dell’Arma

Questa mattina alla presenza degli Ufficiali dell’Arma del Comando Provinciale di Reggio Emilia, di una rappresentanza di Carabinieri in servizio a Reggio Emilia insieme a una rappresentanza dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo, il Comandante Provinciale dei carabinieri di Reggio Emilia, Colonnello Andrea Milani unitamente al Prefetto di Reggio Emilia Dr.ssa Maria Rita Cocciufa e al presidente della sezione carabinieri in congedo di Reggio Emilia maresciallo in congedo Antonio Storella, hanno commemorato i defunti dell’Arma.

La cerimonia ha visto la deposizione di una corona alla lapide apposta all’ingresso del Comando Provinciale dei Carabinieri dedicata al carabiniere-eroe reggiano Leone Carmana, decorato con medaglia d’oro, al quale è intitolata la sede del Comando Provinciale stesso. Durante la commemorazione è stato eseguito il silenzio in ricordo dei caduti, ai quali tutti i presenti hanno reso gli onori.