Florim premiata al “Best Managed Companies”

Florim è tra le eccellenze premiate al “Best Managed Companies” con il titolo di “Gold Winner” in qualità di vincitore in carica per il quarto anno consecutivo. Il premio, giunto alla sesta edizione, è promosso da Deloitte Private con la partecipazione di ALTIS – Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ELITE-Gruppo Euronext e Piccola Industria di Confindustria.

Nell’assegnare il premio sono stati valutati sei fattori di successo: “Strategia”, “Competenze e innovazione”, “Impegno e Cultura aziendale”, “Governance e misurazione delle performance”, “Corporate Social Responsibility”, “Internazionalizzazione e Filiera”.

“Il premio non rappresenta solo un riconoscimento per le eccellenze dell’imprenditoria italiana per quanto già fatto, ma è un vero e proprio programma di crescita pluriennale in cui le realtà partecipanti vengono affiancate da esperti di Deloitte in un percorso che stimola ulteriormente il loro sviluppo e potenziamento rispetto a parametri fondamentali di successo dell’Award e che sono cruciali per la gestione di un’impresa.” – ha commentato Ernesto Lanzillo, Partner Deloitte e Leader di Deloitte Private dell’area Central Mediterranean (Italia, Grecia e Malta).

In questo contesto il percorso di Florim si dimostra virtuoso e di lunga durata – come testimoniato dalla menzione di “Gold Winner” in qualità di vincitore in carica per quattro edizioni consecutive.

«L’Emilia-Romagna continua a essere un luogo di grande dinamicità imprenditoriale, in cui tradizione e innovazione trovano un equilibrio all’insegna dell’eccellenza Made in Italy. Anche in un contesto complesso come quello degli ultimi mesi, queste aziende hanno dato il meglio di sé e raccolto grandi risultati. Congratulazioni a tutte loro», aggiunge Andrea Restelli, Partner di Deloitte e responsabile Italia del programma Best Managed Companies.

Su 79 realtà che si sono aggiudicate il BMC Award, l’Emilia Romagna risulta al secondo posto (dopo la Lombardia) per numero di imprese premiate. Florim è tra le 16 aziende vincitrici della regione.

​La premiazione ha avuto luogo lunedì 30 ottobre presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a Milano, alla presenza di esponenti di spicco delle varie aziende coinvolte.