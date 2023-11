Dieci sassolesi alla Maratona di New York

Dieci sassolesi, ragazzi compresi tra i 23 ed i 29 anni, domenica prossima, 5 novembre, parteciperanno alla Maratona di New York.

Si tratta di Marco Casini, Luca Chiletti, Lorenzo Caiti, Davide Caminati, Luca Gao, Matteo Sola, Federico Mussini, Davide Cavani, Mattia Ferrari, Matteo Pellacani; accompagnati dal “mental coach” Giacomo Bellini ed appartengono all’Associazione Ctg, Centro Turistico Giovanile, di Sassuolo.

La Maratona di New York nasce nel 1970 con soli 127 atleti. Con il passare degli anni gli iscritti sono sempre cresciuti fino a diventare popolarissima già dalla metà degli anni ’80. Oggi la Maratona di New York è una delle gare più partecipate al Mondo con oltre 43.000 runner che tagliano il traguardo.

L’idea è nata da Luca Chiletti e Matteo Sola dopo aver compiuto un pellegrinaggio in Puglia: hanno apprezzato l’idea di cimentarsi in una sfida che richiedesse dedizione e impegno, sia fisico che mentale; la maratona di New York, essendo la più famosa del mondo, era ben rappresentativa di questo scopo.

“Parlandone una sera- spiega Marco Casini – con Lorenzo Caiti e Davide Caminati, membri dell’associazione CTG Sassuolo, l’ente no profit che organizza iniziative a carattere ludico-culturale per i giovani del territorio, abbiamo pensato di estendere l’invito a chiunque volesse far parte della “spedizione”, ritenendola una bella esperienza per i ragazzi di Sassuolo: da lì a poco da 5 siamo diventati dieci. Grazie al CTG abbiamo organizzato tutto il viaggio e per la maggior parte di noi è la prima volta negli USA.

Siamo riusciti ad organizzare tutto, e domenica saremo ai nastri di partenza, grazie a sponsor e persone che ci hanno aiutato a renderlo possibile: “La Gnoccheria” e “VDS fashion service” che hanno pagato il materiale tecnico; ASD Delta Atletica Sassuolo e Claudio Grasso massoterapista per l’assistenza durante gli allenamenti e nella fase di recupero; infine 3’30 Running store per la consulenza”.