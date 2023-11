Bologna Jazz Festival, sabato 4 novembre “Sketches of Spain e dintorni: Omaggio a Miles Davis e Gil Evans”

Sabato 4 novembre a Bologna, alla Sala Bossi del Conservatorio “G. B. Martini” (21:15; ingresso gratuito), nell’ambito del Bologna Jazz Festival, la Martini Big Band, diretta da Michele Corcella e con Alessandro Presti solista alla tromba, eseguirà dal vivo Sketches of Spain, il capolavoro jazz orchestrale culmine della collaborazione tra Miles Davis e Gil Evans.

Il concerto, realizzato in collaborazione con Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna, ribadisce il forte legame tra la kermesse jazzistica e la più importante istituzione formativa cittadina in campo musicale, sinergia che confluisce nel Progetto didattico “Massimo Mutti”. All’interno di esso infatti si è svolta una residenza artistica della Martini Big Band che è servita come percorso preparatorio per la realizzazione del concerto.

Informazioni: Associazione Bologna in Musica tel.: 334 7560434 – email: info@bolognajazzfestival.com – www.bolognajazzfestival.com