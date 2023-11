Beccato alla guida di uno scooter rubato, 17enne denunciato a Reggio Emilia dalla Polizia di Stato

Nel pomeriggio di lunedì 30 ottobre, personale della Squadra Volanti di Reggio Emilia, impegnato in un consueto servizio di controllo del territorio, decideva di fermare un ragazzo in sella ad uno scooter per normali accertamenti.

Durante il controllo il soggetto, un 17enne straniero già noto alle forze dell’ordine con precedenti per reati contro il patrimonio, si mostrava sin da subito molto insofferente. Tale atteggiamento insospettiva gli agenti che decidevano di effettuare dei controlli maggiormente approfonditi. A seguito degli accertamenti esperiti dagli operatori, è stato appurare che lo scooter sul quale viaggiava il 17enne era stato oggetto di furto nelle settimane scorse a Castelnovo Sotto.

Il 17enne è stato così deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione, mentre dell’avvenuto ritrovamento dello scooter è stato tempestivamente informato il legittimo proprietario.