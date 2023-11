Reggio Emilia, litiga con un condomino e lo colpisce con un martello: denunciato dalla Polizia di Stato

Nella mattina di sabato scorso 28 ottobre, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti in via Vincenzo Ferrari a seguito di una segnalazione, pervenuta alla locale Sala Operativa, di una violenta lite tra due soggetti.

Giunti immediatamente sul posto gli agenti notavano due uomini discutere animatamente e uno di essi, un 47enne italiano, iniziava a spintonare la vittima per poi dirigersi verso il suo box auto da dove faceva ritorno impugnando un martello.

Gli operatori, dopo aver tranquillizzato e disarmato l’aggressore, appuravano che poco prima il 47enne aveva colpito, dapprima, con un pugno al volto la vittima per poi sferrargli una martellata all’altezza della coscia a seguito di una lite scaturita per problematiche condominiali.

Al termine degli accertamenti di rito, il 47enne è stato deferito in stato di libertà per lesioni personali aggravate mentre la vittima è stata accompagnata al locale Pronto Soccorso per le cure mediche del caso.