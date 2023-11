Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, le celebrazioni a Formigine

Si rinnova domenica 5 novembre a Formigine l’appuntamento con la “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”. In occasione delle celebrazioni, come sempre, è previsto un corteo che toccherà diversi punti del territorio partendo da piazza Kennedy a Magreta, dove verrà depositata una corona presso il Monumento ai Caduti. Il ritrovo è alle 9 nella piazza della chiesa alla presenza del Sindaco Maria Costi.

Alle 10 ci si sposterà nel parco del Castello di Formigine per l’alzabandiera. Seguirà la partenza del corteo che prevede la deposizione di corone d’alloro presso i monumenti commemorativi e la lettura di alcune parti del discorso tenuto da Nelson Mandela nel 1994 che ha segnato la fine dell’apartheid in Sudafrica. Il testo, letto dal premio Nobel dopo 27 anni di prigionia, è ancora oggi un simbolo di speranza, pace e di libertà; temi quanto mai attuali considerate le guerre che non cessano di causare dolore e vittime nel mondo.

Ad accompagnare i presenti ci sarà l’ormai immancabile Wind Band del Liceo Musicale Sigonio di Modena. Il corteo si chiuderà alle ore 11.15 in centro storico con gli interventi del Sindaco Maria Costi, della Presidente del Consiglio comunale Elisa Parenti e di Emilio Cattabriga dell’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Formigine.

Concluderà il tutto, alle 11.30, la Messa nella Chiesa di San Bartolomeo.