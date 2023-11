Controlli del Corpo Unico Polizia Locale Bassa Reggiana nella notte di Halloween

Dalle ore 22.00 di martedì 31 ottobre alle ore 05.00 di mercoledì 1 novembre la Polizia Locale Bassa Reggiana ha svolto un’attività di controllo e prevenzione sul territorio dell’Unione Bassa Reggiana con l’impiego di 3 pattuglie per un totale di 6 Operatori.

Nella prima parte del servizio sono stati effettuati controlli a tutela della quiete pubblica nei territori dei tre Sub Ambiti mentre la seconda parte ha visto il personale impegnato nel controllo per l’individuazione della guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche e di altre violazioni alle norme del CDS.

Sono stati fermati e controllati 64 veicoli di diverse tipologie (autovetture, motocicli, ciclomotori e autocarri) e sottoposti al pretest – onde verificare la presenza di alcol nell’espirato – tutti i 64 conducenti del veicoli fermati.

Gli esiti hanno dato risultato negativo e non sono state elevate violazioni alle norme del Codice della strada.

“È sicuramente un dato positivo quello emerso dai controlli – afferma il Comandante Francesco Crudo – Il servizio svolto stanotte, come in altre occasioni, verosimilmente induce le persone al rispetto delle regole quando si mettono alla guida, compresa la scelta di non bere sostanze alcoliche se si è, appunto, guidatori”.