Sapori d’Autunno a Qualto di San Benedetto Val di Sambro

Due giornate di festa ad animare il borgo medievale di Qualto (San Benedetto Val di Sambro): sabato 4 e domenica 5 novembre si svolgerà Sapori d’autunno, la rassegna di gastronomia e Outdoor organizzata dalla cooperativa di comunità Foiatonda con il patrocinio del Comune di San Benedetto Val di Sambro. L’evento nasce sulla scia delle precedenti edizioni di Scadòr • la castagna e i sapori d’Autunno, sempre a tema autunnale ma in una nuova veste, più ricca.

Si comincia sabato 4 alle ore 12:00 con l’apertura del mercatino, degli stand gastronomici e bar. Alle 13.30 ritrovo in piazza a Qualto e partenza per l’escursione guidata Dal Lago di Castel dell’Alpi a Qualto: in cammino tra i boschi di castagno, con passeggiata sul lago fino al borgo medievale, visita allo Scadòr (essiccatoio delle castagne in funzione) e degustazione finale a base di prodotti tipici alla castagna. Un percorso facile di circa 5 km e un paio d’ore di cammino.

Un’altra passeggiata partirà verso le 14:30 in direzione di castagneto e meleto.

Nel pomeriggio, gara di torte con premiazione del dolce migliore e presentazione del libro “Parlami di Ada” di Michela Bartoli e Fabrizio Simoncini. Terminerà il pomeriggio il concerto de “Gli Sbandati” e aperitivo in piazza.

Domenica 5 novembre la giornata partirà con un’escursione guidata in e-bike su un percorso sterrato di 30 km con 900 mt. di dislivello, con possibilità di noleggio della e-bike. Sempre nella mattinata, presentazione della guida Osterie d’Italia 2024: Sussidiario del mangiarbere all’italiana – Slowfood editore e apertura del mercatino e di stand gastronomici e bar. A seguire, aperitivo del Borgo e pranzo tipico in piazza con tagliatelle ai funghi, tacchino al forno con ripieno autunnale, patate al forno e budino di castagne.

Nel pomeriggio, dopo le musiche e i balli della compagnia “E bene venga Maggio”, rievocazione medievale con sfilata dei costumi del Palio storico di San Benedetto Val di Sambro.

Per tutto il weekend: street food & drink con primi piatti, carne alla brace, funghi porcini fritti, zampanelle montanare, frittelle di castagne, caldarroste, dolci, liquori, birrifici artigianali e cantine di vino.

Eventuali aggiornamenti sul programma saranno pubblicati sul sito www.foiatonda.it o sull’evento Facebook ufficiale Sapori d’Autunno a Qualto (San Benedetto Val di Sambro – BO)

Sul volantino e sui canali ufficiali sono indicati i prezzi e i contatti delle varie attività proposte.

Cooperativa di comunità Foiatonda: 389 6409004 – Emporio 351 6487521