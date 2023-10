Fiorano, Borse di studio 2023: domanda dal 6 novembre al 7 dicembre

L’Amministrazione comunale prosegue con le iniziative a favore del diritto all’istruzione mettendo a disposizione anche quest’anno diverse borse di studio in favore di ragazzi e ragazze fioranesi. Il bando per l’ottenimento è già stato pubblicato ed è visibile sul sito istituzionale.

A partire da lunedì 6 novembre 2023, quindi, gli alunni delle scuole secondarie di II° (scuole superiori) e gli universitari avranno la possibilità di presentare apposita domanda. Sono previste 20 borse del valore di 500 euro ciascuna per i primi e 10 borse dall’importo di 1.000 euro da dedicare agli universitari.

Per beneficiare dell’iniziativa è necessario innanzitutto: essere residenti nel Comune di Fiorano Modenese alla data di validità del bando; possedere un ISEE non superiore a 26 mila euro; non aver ottenuto incentivi della stessa tipologia presso altri enti o associazioni relativi all’anno scolastico 2022/2023. A questi si aggiungono i seguenti obblighi: essere studenti iscritti per la prima volta alla classe frequentata; oppure essere universitari che hanno superato tutti gli esami previsti nel corso di studio cui si risulta iscritti, aventi una media pari ad almeno 24/30, o ancora essersi laureati “in corso” (in una sessione di laurea del 2023) con una votazione pari ad almeno 88/110.

Le domande andranno presentate esclusivamente online, accedendo tramite credenziali SPID, entro giovedì 7 dicembre e compilando i relativi moduli disponibili sul sito comunale, il quale contiene anche informazioni e recapiti.