Reggio Emilia vince la Champions League di Calcio da Tavolo

Il weekend del 28 e 29 ottobre 2023 è stato dedicato alle principali competizioni europee per club. Le squadre di Calcio da Tavolo più forti d’Europa, infatti, si sono ritrovate ad Eugies, in Belgio, per disputare la ECSTFA Champions League 2023 e la ECSTFA Europa League 2023.

In totale sono stati 42 i club partecipanti con l’Italia che è stata rappresentata dalla F.lli Bari Reggio Emilia (Campione uscente), dalle Fiamme Azzurre Roma (Campioni d’Italia in carica), dalla Salernitana e dal CT Barcellona, nella massima competizione continentale, mentre, in Europa League erano presenti i Bologna Tigers (detentori del titolo), i Napoli Fighters e gli Eagles Napoli.

CHAMPIONS LEAGUE 2023: VINCE LA F.LLI BARI REGGIO EMILIA IN UNA FINALE TUTTA ITALIANA

Dopo i recenti successi della Nazionale azzurra agli Europei 2023 di Gibilterra, il Calcio da Tavolo italiano si conferma tra i principali protagonisti del panorama agonistico, con il trionfo della F.lli Bari Reggio Emilia nella ECSTFA Champions League 2023. La formazione emiliana, composta da Saverio Bari, Carlos Flores, Luca Zambello, Remi Huynh, William Dotto e Marco Lamberti, ha avuto la meglio, nella finalissima, su un’altra compagine italiana, il CT Barcellona, con il risultato di 4 a 0, confermando, così, la vittoria ottenuta nella scorsa stagione e consolidando il proprio primato di club con più titoli in questa determinata competizione (sono 9 i successi fino ad ora conquistati). Piazza d’onore, inoltre, per le Fiamme Azzurre Roma, eliminate in semifinale, e per la Salernitana, giunta quinta. Sul podio, infine, anche la squadra maltese del Valletta.

EUROPA LEAGUE 2023: GLI EAGLES NAPOLI CONQUISTANO IL TROFEO

Parallelamente, gli Eagles Napoli hanno conquistato la ECSTFA Europa League 2023. La formazione partenopea, composta da Massimiliano Bolognino, Justin Leroy, Cristophe Dheur, Antonio Mettivieri, Marco Di Vito, Antonio Di Vito e Raffaele Di Vito, hanno sconfitto, in finale, con il risultato di 2 a 0, la squadra inglese dell’Elstow Lions TFC. Sul podio, in questo caso, anche le altre due compagini italiane partecipanti alla competizione: i Bologna Tigers, campioni uscenti, ed i Napoli Fighters, che arrestano, entrambe, la propria corsa solo nelle semifinali.

LE LIVE DEGLI INCONTRI DELLE SQUADRE ITALIANE

Le sfide delle squadre italiane presenti in Belgio sono state trasmesse, in diretta, sul gruppo Facebook “FISCT Live” (https://www.facebook.com/groups/FISCTLive) e sono tutt’ora disponibili per la visione sulla medesima piattaforma della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo.