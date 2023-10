La pizzeria Balaton chiude i battenti

Per oltre cinquant’anni è stata un vero e proprio punto di riferimento del centro cittadino. L’Assessore al Commercio ed alle Attività Produttive del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli, questa mattina, ha consegnato a Laura Provvedi e Barbara Sicari una pergamena con cui l’Amministrazione Comunale le ringrazia per i cinquant’anni di attività.

Laura Provvedi, con il marito Carmelo Sicari e la Figlia Barbara hanno gestito per oltre cinquant’anni “Balaton”: la storica pizzeria al taglio di via Menotti che domani, martedì 31 ottobre, vedrà il suo ultimo giorno di lavoro: una decisione presa da Laura, che andrà in pensione, e dalla figlia Barbara, che andrà a lavorare come commessa.