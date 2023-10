Il 1° novembre a Concordia appuntamento con la Fiera d’Ognissanti

Il primo novembre coincide con la tradizionale Fiera d’Ognissanti che ogni anno richiama a Concordia migliaia di visitatori per uno dei mercati straordinari più attrattivi dell’intera regione. Il format è quello consolidato che unisce ad un mercato ambulante di qualità, l’esposizione e la valorizzazione commerciale dei prodotti tipici locali quale valore aggiunto della Fiera di Concordia. Inoltre, i visitatori troveranno un’esposizione di automobili, articoli per il giardinaggio e per la casa e tante altre proposte per un’offerta commerciale a 360 gradi.

L’area espositiva si estende lungo le vie del centro storico trasformando Concordia in un grande mercato a cielo aperto che ospita oltre 200 operatori commerciali. Questa edizione si caratterizza anche per il ritorno del mercato in un tratto di Via della Pace, grazie alla conclusione del cantiere del Teatro del Popolo.

Il mercato aprirà dalla prima mattina, e la cerimonia inaugurale si terrà alle ore 10.30 in Piazza della Repubblica con il saluto del Sindaco Luca Prandini e dell’assessore regionale al bilancio Paolo Calvano, a testimonianza dell’attenzione della Regione per questa manifestazione. Al termine degli interventi istituzionali il corteo inaugurale farà visita agli stand con l’accompagnamento musicale dalla Filarmonica cittadina “Giustino Diazzi”, per concludersi in largo La Couronne davanti al Teatro del Popolo.

Alle ore 17:30 in Piazza Gina Borellini è in programma il suggestivo spettacolo “Luminex, gran galà della Fiera” che combina danza acrobatica e giochi di luce con strumenti a led e infuocati, e a seguire aperitivo e musica a cura dei ragazzi dell’associazione Way.

In occasione della Fiera d’Ognissanti il Teatro del Popolo apre le porte dalle 10 alle 17 e invita il pubblico ad ammirare il lavoro di restauro che è stato realizzato e che consente di ospitare nuovamente spettacoli e concerti, con la rassegna teatrale che prende il via il 5 novembre con lo spettacolo di Mirco Casadei POPular Folk Orchestra & Paolo Fresu.

Come da tradizione la Fiera d’Ognissanti ospita un grande luna park con attrazioni per bambini e ragazzi attivo in via della Protezione Civile tutti i giorni fino al 2 novembre.

Il programma completo della Fiera d’Ognissanti è disponibile sul sito www.comune.concordia.mo.it