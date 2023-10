Evento musicale a Limidi in occasione della Festa di Ognissanti

Mercoledì 1 novembre 2023, ore 21,00 a Limidi, nella Chiesa di S. Pietro in Vincoli di via Limidi n. 1144, un appuntamento ormai tradizionale, in occasione della Festa di Ognissanti: spettacolo di canti, musica e letture per riflettere sulla PACE, una condizione fondamentale per la nostra vita, un tema di grande attualità. Intratterranno l’autore di musica e testi il solierese MATTEO MANICARDI (voce e chitarra) e SIMONE FORGHIERI (percussioni).

Una interessante, profonda ed anche piacevole serata musicale nella bella cornice e nell’acustica della Chiesa di Limidi.

L’evento, organizzato in collaborazione tra il locale Centro polivalente, il circolo ANSPI “don Milani” e la Parrocchia di Limidi, fa parte del programma di Incontri Culturali, tutti con ingresso libero e gratuito, organizzati dal Gruppo Cultura del CENTRO POLIVALENTE di LIMIDI, col contributo della Fondazione Campori di Soliera (Modena).

A seguire, la programmazione prevede per domenica 12.11.2023 alle ore 16.00, presso la Sala 1° piano del CENTRO POLIVALENTE a LIMIDI:

CRISTINA MUCCIOLI, prof. di Etica della Comunicazione all’Accademia di Brera e critico d’arte in ambito nazionale e internazionale, presenta Arte e democrazia. un viaggio tra le idee dalle origini a oggi.

Il programma completo, con altri eventi e con informazioni su eventuali sopravvenute modifiche nelle date e contenuti delle iniziative, è reperibile iscrivendosi al gruppo Facebook: Spazio Cultura del Centro Polivalente di Limidi.