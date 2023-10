Correggio: una camminata dal XIV° secolo ad oggi

Tre chilometri, un’ora e mezza circa di durata, per un viaggio che in realtà inizia nel XIV° secolo, quando nacque il primo ospedale della zona. Anche Correggio fa parte dei 101 comuni che hanno aderito alla ventesima Giornata Nazionale del Trekking Urbano.

Percorsi tattili in braille all’interno di parchi riqualificati, itinerari enogastronomici e sotto le stelle, guide “virtuali” per conoscere spazi solitamente inaccessibili e al di fuori dei circuiti del turismo di massa in 101 città e borghi d’Italia. Compie 20 anni la Giornata Nazionale del Trekking Urbano, manifestazione ideata nel 2002 dal Comune di Siena, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Guide Turistiche, che quest’anno si svolge nel segno della sostenibilità.

Decine gli appuntamenti in programma martedì 31 ottobre in grado di connettere simbolicamente 101 comuni della penisola in un ideale itinerario green lungo centinaia di km: da nord a sud, da est a ovest, attraverso grandi città e piccoli borghi ricchi di storia, fascino e cultura.

Correggio ha deciso di intitolare la propria camminata “Ad curam: ospedali e orfanotrofi a Correggio”. Si tratta di un vero e proprio viaggio nella storia degli antichi ospedali e orfanotrofi che ha inizio nel Borgovecchio, dove nel XIV° secolo nasce il primo ospedale annesso all’attigua Chiesa della Madonna della Misericordia. Da lì, all’esterno delle mura, nasce il primo ospedale nel 1630 proprio dove insiste quello attuale. Abbandonato dopo 50 anni per problemi di saccheggio, nel 1685 ne viene costruito uno all’interno delle mura a sud della Città che rimase in funzione fino al 1915. La facciata conserva ancora, sopra il portone, la scritta “Aegrotantium saluti”. Nel 1915, l’ospedale San Sebastiano veniva inaugurato dove e come lo vediamo oggi, ospitando “come inaugurazione” 150 soldati feriti provenienti dal fronte. Il tour continua poi col racconto del Conservatorio Contarelli delle Orfane di Correggio, cioè un orfanatrofio femminile e con quello di Palazzo Bellelli, ossia la vecchia sede dell’orfanotrofio maschile sorto in seguito al lascito del capitano Bellelli e della sorella Giuseppina. Per informazioni e iscrizioni: Informa Turismo 0522 631770 – turismo@comune.correggio.re.it

Si parte alle 20:30 dalla Casa del Correggio in via Borgovecchio 39.