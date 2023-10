Brividi a San Felice sul Panaro con la Festa di Halloween

A San Felice sul Panaro martedì 31 ottobre la grande festa “Tutti pazzi per Halloween, vol. 2”.

Si comincia alle 18.15 con “S- caccia Halloween” (dai tre anni) con partenza in piazza della Rocca, prenotazione obbligatoria e contributo volontario di cinque euro. Alle 18.30 “Enigma di Halloween a squadre”, partenza in piazza della Rocca, prenotazione obbligatoria e contributo volontario di un euro a partecipante (per ragazzi dagli 11 anni). Dalle 18.15, per tutta la durata della manifestazione, nelle vie del centro, letture da brivido, dolcetto o scherzetto, delizie di Halloween e inoltre premiazione del concorso di intaglio di zucca. I fondi raccolti servono a finanziare progetti scolastici dell’Istituto comprensivo di San Felice sul Panaro per l’anno scolastico 2023/2024. Ingresso libero. Gradito il travestimento per tutti i partecipanti. Informazioni e prenotazioni, su WhatsApp, al 340/1871107. Organizzano l’associazione “Crescere Insieme” in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune di San Felice. Ma non è finita: sempre martedì 31 ottobre, al Palaround dalle 20 alle 23.59 “Tutti pazzi per Halloween, vol. 2. Horror Disco Party” per ragazzi dagli 11 ai 15 anni con Dj Bulgus. Ingresso a pagamento di 15 euro con una bevanda in omaggio. Iscrizione obbligatoria entro domenica 29 ottobre al 340/1871107. Per tutti i partecipanti è consigliato il vestiario a tema Halloween. Sarà premiato il miglior travestimento. Organizzano sempre “Crescere Insieme” e Pro Loco con la collaborazione di Mancamentos staff e Kakao.