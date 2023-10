Spaccio droga: arrestato 48enne dai Carabinieri in zona Corticella

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 48enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo alle ore 16:50 del 26 ottobre, quando i Carabinieri sono stati informati che in zona Corticella c’erano tre persone sospette a bordo di un’Audi A4 SW, l’autista e due passeggeri.

Alla vista dei Carabinieri che stavano arrivando, i due passeggeri sono scesi velocemente dal veicolo dileguandosi in zona, mentre l’autista è stato identificato nel 48enne. Sottoposto a una perquisizione, il soggetto è stato trovato in possesso di una ventina di ovuli contenenti una sostanza stupefacente del tipo cocaina che deteneva all’interno di un involucro di metallo collegato a una calamita fissata al sedile del conducente. Il raffinato marchingegno non è sfuggito al fiuto dei cani del Nucleo Cinofili della Polizia Locale di Bologna che lo hanno individuato subito.

Il 48enne è stato dunque tratto in arresto e condotto dinanzi al GIP del Tribunale di Bologna, che ha convalidato la misura pre-cautelare e disposto l’obbligo di presentazione alla PG a suo carico, in attesa del processo.