Estrae un’accetta mentre sporge una denuncia, 31enne denunciato

Ieri mattina, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti in zona Stazione Storica a seguito della segnalazione di un uomo armato di un’accetta.

Il soggetto, un 31enne extracomunitario già noto alle forze di Polizia per reati in materia di stupefacenti, si era precedentemente recato presso il Corpo di Guardia della Questura per denunciare il furto del proprio telefono cellulare.

Durante la redazione della denuncia l’uomo esibiva un documento di riconoscimento scaduto e, dopo che gli agenti del Corpo di Guardia glielo facevano notare, il 31enne andava in escandescenza estraendo dalla tasca dei pantaloni un’accetta e allontanandosi repentinamente verso la Stazione Storica.

Allertate immediatamente dalla Sala Operativa, le pattuglia delle Volanti si mettevano sulle sue tracce rintracciandolo poco dopo in via IV Novembre. L’uomo durante le fasi del controllo continuava a mantenere una condotta aggressiva e, dopo aver consegnato l’accetta agli operatori, veniva accompagnato presso i locali della Questura per una completa identificazione.

Al termine degli accertamenti di rito e in virtù di quanto accaduto, il 31enne è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere mentre l’accetta è stata immediatamente posta sotto sequestro.