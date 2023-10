Calcio: finisce 1 a 1 il derby tra Sassuolo e Bologna

Si sono affrontate per una sfida valida per la 10^ giornata di campionato Sassuolo e Bologna in quello che alla vigilia è stato preparato e atteso come un autentico derby.

In conferenza stampa di vigilia, Alessio Dionisi chiedeva maggiore convinzione e concentrazione ai suoi, in relazione all’ultima sfida disputata sempre a Reggio Emilia contro la Lazio e terminata con una netta sconfitta per i padroni di casa.

Avendolo incontrato al mio arrivo nel parcheggio del Mapei, mi è parso chiaro prima che mi fosse consegnata la formazione che Ruan Tessoldi, non sarebbe sceso in campo oggi, nonostante l’immutata fiducia computata dall’allenatore neroverde nei suoi confronti, solo il giorno prima.

Dal primo minuto in campo con un modulo 4 – 2 – 3 – 1 Consigli, Erlic, Bajrami, Ferrari, Viña, Boloca, Thorstved, Laurienté, Berardi e Pinamonti. A disposizione Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Racic, Mulattieri, Ceide, Castillejo, Viti, Volpato, Lipani e Defrel.

Emozioni forti da subito, prima con il Sassuolo al primo minuto con una sgroppata sulla fascia destra di Domenico Berardi che servendo Bajrami, lo manda al tiro. Palla di poco a lato del palo destro difeso da Skorpuski.

Nemmeno sessanta secondi dopo, replicano gli ospiti ma questa volta facendo male sul serio. Al 3’ una conclusione di sinistro di Zirkzee manda il pallone nell’angolino basso a sinistra, Consigli battuto.

Sassuolo 0 – Bologna 1

Il Sassuolo non ci sta e ci prova al 14’ con Laurienté al 18’ con Pinamonti (di pochissimo al lato del palo destro dei rossoblu) e infine ancora con Laurienté al 19’ ma niente di fatto.

Il Bologna lascia giocare prevalentemente i padroni di casa considerando che il secondo tiro in porta dei felsinei arriva al 36’.

Il Mapei ha potuto liberare il suo applauso migliore per la conclusione di destro di Boloca al 44’ che si infila nell’angolino basso alla sinistra di Skorupski.

Sassuolo 1 – Bologna 1

Alla ripresa Thiago Motta ha mandato in campo Posh al posto di De Silvestri, nessun cambio invece per i padroni di casa.

All 55’ qualche apprensione dalla panchina neroverde per un Berardi che si accascia a terra dolorante dopo uno scontro di gioco con Lykogianis ma nulla di grave per il talento calabrese. Al 58’ un cambio con Racic per Thorstved.

Un Sassuolo deciso a tenere il pallino del gioco nella ripresa, creando diverse occasioni ma nessuna in grado di cambiare il risultato sul tabellone.

Al 71’ escono Bajrami e Laurienté per Ceide e Volpato e nonostante un Sassuolo costantemente in avanti e in pressione è il Bologna ad andare in rete ancora con Zirkzee che batte a rete all’81’ ma con un azione poi annullata, per fuori gioco di Orsolini.

Dalla panchina Dionisi al minuto 87 ha mandato in campo Defrel e Pedersen richiamando Torstved e Viña provandole così tutte per rendere il risultato differente.

Il Sig. Giua arbitro della giornata ha prolungato di cinque minuti oltre il tempo regolamentare, una sfida che terminando sul risultato di 1 a 1 lascia ai padroni di casa, più la sensazione di due punti persi che uno guadagnato.

Sassuolo dunque con 11 punti dopo 10 partite giocate che fanno registrare, tre vittorie, due pareggi e cinque sconfitte.

Appuntamento tra otto giorni di lunedì sera (6 Novembre) in casa del Torino alle 20:45.

Claudio Corrado