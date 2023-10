A Parma, Piacenza, Reggio e Modena controlli sicurezza alimentare da parte dei Nas

Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Parma, in stretta sinergia con i militari delle Compagnie Carabinieri dell’Arma Territoriale, hanno recentemente condotto una serie di ispezioni igienico-sanitarie in diverse attività commerciali dislocate nella provincia di Parma, Reggio Emilia, Modena e Piacenza. Queste operazioni mirano a garantire il rispetto delle normative sanitarie e a tutelare la salute dei cittadini.

Provincia di Parma

In provincia di Parma, il N.A.S. ha eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un Bar Ristorante, rilevando alcune criticità. In particolare, sono stati sequestrati amministrativamente 17 kg di prodotti alimentari, tra materie prime e preparazioni gastronomiche, privi delle necessarie indicazioni sulla loro rintracciabilità. Questi prodotti avevano un valore commerciale di circa 500,00 euro. In aggiunta, sono state constatate carenze igienico-sanitarie all’interno dei locali dell’attività dovute alla presenza di sporco diffuso, formazioni di ragnatele, stoccaggio inadeguato di confezioni di bevande a diretto contatto con il pavimento, formazioni di ghiaccio nei congelatori a pozzetto e la presenza di materiali non attinenti all’attività. È emersa anche l’omissione delle procedure di autocontrollo relative alla gestione della “macchina del ghiaccio alimentare” e un inadeguato monitoraggio degli infestanti, con la presenza di insetti nella sala refettorio. Il legale responsabile è stato soggetto a sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di 2.500 euro.

Provincia di Reggio Emilia

I Carabinieri del N.A.S. e dell’Arma Territoriale hanno ispezionato un’attività di lavorazione di carni. Durante l’ispezione, sono state riscontrate diverse carenze igienico-sanitarie. In particolare, sono state riscontrate: la presenza di fitte formazioni di ragnatele con aracnidi vivi, scrostature dell’intonaco sulle pareti, porte prive di sistemi di prevenzione contro agenti infestanti striscianti, logorio delle guarnizioni delle celle frigo e sporcizia vetusta nella pavimentazione delle celle frigo. Il titolare dell’attività è stato destinatario di una sanzione pecuniaria di 1.000,00 euro per le carenze rilevate.

Provincia di ModenaI Carabinieri del N.A.S. hanno ispezionato un bar, dove sono state rilevate carenze igienico-sanitarie dovute a formazioni diffuse di ragnatele sul soffitto e sporcizia vetusta sui pavimenti. Per questo motivo è stata emessa una diffida, che impone di ripristinare idonee condizioni igienico-sanitarie entro 30 giorni.

Provincia di PiacenzaA Piacenza, i Carabinieri del N.A.S. hanno condotto un’ispezione igienico-sanitaria in un supermercato, rilevando carenze igienico-sanitarie legate alla formazione di ragnatele sui soffitti dell’area negozio. Nei confronti del titolare dell’attività è stata emessa una diffida, volta a ripristinare idonee condizioni igienico sanitarie entro 30 giorni.