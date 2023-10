(RETTIFICA) Venne beccato rubare in un’abitazione, 33enne finisce in carcere a Reggio Emilia

In riferimento alla notizia del 33enne extracomunitario destinatario del provvedimento di carcerazione (Venne beccato rubare in un’abitazione, 33enne finisce in carcere a Reggio Emilia – pubblicata ieri) si precisa che l’uomo è stato riconosciuto responsabile e quindi condannato per il reato di furto con strappo aggravato commesso a Reggio Emilia nel giugno 2021 e non di furto in abitazione come erroneamente comunicato ieri.